7 de setembro de 2022

No WhatsApp, são mais de 530 mil inscritos e 291 mil cadastrados no Telegram Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disponibilizou um canal de informação para tirar possíveis dúvidas eleitorais. Mais de 530 mil pessoas estão inscritas no WhatsApp e são 291 mil pessoas cadastradas no Telegram. O aplicativo envia automaticamente links com o que foi verificado por parceiros do TSE sobre tema pesquisado.

O canal automático traz diversos assuntos de interesse do eleitor, que vão desde informações sobre dia, horário e local de votação até dicas para mesários. O principal objetivo da ferramenta é facilitar o acesso do cidadão à Justiça Eleitoral, de modo que todos possam se informar para votar com segurança em outubro.

O assistente virtual oferece ainda um serviço voltado exclusivamente ao esclarecimento de notícias falsas envolvendo o processo eleitoral brasileiro: o “Fato ou Boato?”. Ao selecionar o tópico, o usuário pode acessar alguns conteúdos desmentidos por agências de checagem de fatos.

Para iniciar o assistente de verificação de notícias, envie qualquer mensagem, como “oi”. No menu “Ver tópicos”, escolha a opção “Fato ou boato?” e em seguida, selecione “Fazer uma consulta”. Depois disso, envie um assunto ou link sobre o processo eleitoral.

