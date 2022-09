Grêmio Técnico do Grêmio tem a missão de retomar melhor a defesa do time na Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Grêmio sofreu 11 gols em nove jogos no returno da Série B Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Como em 2016, Renato Portaluppi chega ao Grêmio para arrumar o sistema defensivo, além de subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em nove jogos do returno, o time sofreu quase o dobro em comparação com o primeiro turno inteiro.

A defesa durante a primeira do parte da Série B foi um dos pontos positivos do time de Roger Machado, hoje ex-técnico do Grêmio. Isso possibilitou o clube se manter na parte de cima da tabela. Nas 19 rodadas do primeiro turno foram apenas seis gols sofridos.

Em nove partidas, desde que começou o returno, o tricolor já foi vazado 11 vezes, quase o dobro do que toda primeira parte da competição. Nas últimas sete rodadas, o time foi vazado pelo menos uma vez por jogo.

Roger Machado foi demitido por conta do desempenho da equipe nas últimas quatro partidas sob o seu comando. Foram três derrotas para os times CRB, Ituano e Criciúma e um empate com o Cruzeiro. O Grêmio fez dois gols e levou sete. O setor vive momento de desajuste.

Estes resultados são os mesmo dos últimos quatro jogos antes da saída de Roger em 2016. O time também teve três derrotas e um empate. Sofreu um gol a mais e não fez nenhum.

