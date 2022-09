Mundo Libra esterlina registra o menor valor em relação ao dólar em 37 anos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Aumento dos preços do gás provocado pela guerra na Ucrânia ameaça afundar o Reino Unido na recessão por sua dependência desta fonte de energia Foto: Reprodução Aumento dos preços do gás provocado pela guerra na Ucrânia ameaça afundar o Reino Unido na recessão por sua dependência desta fonte de energia. Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A libra esterlina registrou nesta quarta-feira (07) o menor valor em relação ao dólar desde 1985. A moeda britânica operava em queda de 0,96% por volta das 11h no horário de Brasília, a US$ 1,1409.

A libra chegou ao menor nível de comparação em 37 anos pois tem sido afetada nas últimas semanas pelos temores de recessão no Reino Unido. Contribuíram para a desconfiança do mercado a disparada da inflação e a procura pela moeda americana como valor refúgio em meio ao contexto de aceleração da economia global.

Como vários países desenvolvidos, o Reino Unido passa por um forte aumento dos preços, mas é afetado em especial pelo gás natural. A guerra na Ucrânia fez os preços do insumo subirem no mercado internacional e o país tem alta dependência desta fonte de energia.

Este será um dos desafios da nova primeira-ministra, Liz Truss, para recuperar a economia britânica. Ela foi empossada nesta terça-feira (06) pela rainha Elizabeth II em um castelo da família real da Escócia.

Truss foi escolhida pelo Partido Conservador, que comanda o país, para substituir Boris Johnson, que renunciou em julho e saiu oficialmente do cargo nesta semana. A primeira-ministra listou três prioridades iniciais: dar um impulso inicial para o crescimento econômico cortando impostos, ajudar as famílias com as contas de luz, e melhorar o serviço de saúde pública.

“Vou tratar da crise de energia nesta semana para lidar com as contas de luz”, disse Truss em seu discurso de posse. O que se sabe é que ela terá dificuldades para convencer os mercados sobre a eficácia de suas medidas de estímulo à economia.

Os planos devem ser anunciados na quinta-feira (08) e podem incluir o congelamento das tarifas de energia. A possibilidade de que o país continue a fazer dívida para financiar as medidas, após o endividamento recorde devido à pandemia, torna os ativos britânicos menos atraentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo