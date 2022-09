Inter Inter deve apostar em meio-campo com a volta de Alan Patrick no jogo contra o Cuiabá pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Meia retomará titularidade depois de iniciar quatro jogos seguidos no banco de reservas Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter terá um meio-campo inédito para enfrentar o Cuiabá no próximo sábado (10), às 16h30min, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em mais um rodada do Campeonato Brasileiro. Sem De Pena, Alan Patrick é o mais cotado para entrar na equipe titular depois de quatro jogos consecutivos no banco de reservas.

A entrada do jogador no intervalo da partida contra o Corinthians elevou o patamar técnico da equipe. Em desvantagem no placar, o técnico colorado Mano Menezes apostou no camisa 10 para propor jogo e potencializar a construção ofensiva. O articulador criou situações de perigo e fez o gol de empate do colorado.

Alan Patrick não inicia uma partida desde a eliminação para o Melga, na Sul-Americana, quando esteve em campo por 65 minutos, ainda descontado fisicamente.

Alan Patrick e Mauricio nunca iniciaram um jogo juntos no time titular. Ambos atuaram lado a lado por poucos minutos em duelos recentes contra o Fluminense e Corinthians. A resposta positiva na última rodada dá confiança para Mano Menezes apostar em uma formação inédita para dar continuidade ao bom momento do time.

