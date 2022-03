Economia União Europeia pretende reduzir a dependência de gás da Rússia em quase 80% este ano

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

A Comissão Europeia está revisando sua estratégia energética após a invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin. (Foto: Reprodução/Twitter)

O braço executivo da UE (União Europeia) está traçando um caminho para acabar com a dependência do bloco do gás russo, que pode reduzir as necessidades de importação em quase 80% este ano, segundo duas autoridades com conhecimento do assunto.

A Comissão Europeia está revisando sua estratégia energética após a invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin em um esforço para reduzir a influência do Kremlin. O plano, a ser apresentado na terça-feira, proporá medidas como explorar novos suprimentos de gás e aumentar a eficiência energética já este ano, disse um dos funcionários, e visa proporcionar independência do maior fornecedor de combustível fóssil da região bem antes de 2030.

Para que o projeto tenha chance de sucesso, é necessário uma ação dos países membros, muitos dos quais já estavam desconfortáveis com o investimento para os planos de transição de energia da comissão e agora estão lutando para conter o impacto político do aumento dos custos de energia.

“Acho que podemos apresentar um plano amanhã que reduzirá substancialmente nossa dependência do gás russo já este ano e, em alguns anos, nos tornará independentes da importação”, disse o chefe climático da UE, Frans Timmermans, no Parlamento Europeu nesta segunda. “Acho que isso é possível. Não é fácil, mas é viável”.

Nas semanas que antecederam a guerra, uma crise no fornecimento de gás elevou os custos de energia a níveis recordes, colocando o assunto no topo da agenda da UE. Os governos europeus já gastaram dezenas de bilhões de euros para proteger consumidores e indústrias do impacto da crise e os preços subiram novamente nesta segunda-feira.

A comissão considera que a UE já tem gás suficiente para passar o resto deste inverno, mesmo no caso de uma interrupção abrupta do abastecimento russo, segundo pessoas familiarizadas com a avaliação.

O braço executivo do bloco recomendará que os países membros comecem a trabalhar agora para encher os tanques de armazenamento para que estejam preparados para o próximo inverno.

A comissão deve dizer que a aceleração do Green Deal, estratégia abrangente do bloco para alcançar a neutralidade climática até 2050, reduzirá as emissões de gases de efeito estufa, reduzirá a dependência de combustíveis fósseis importados e protegerá a economia de aumentos de preços, segundo o funcionário, que pediu para não ser identificado, pois as discussões sobre a estratégia são privadas.

As propostas ainda podem sofrer alterações antes de serem adotadas.

Como parte da mudança para uma energia limpa, a UE está atualmente discutindo um conjunto de leis para cumprir uma meta mais rígida para 2030 de reduzir os gases de efeito estufa em pelo menos 55% em relação aos níveis de 1990.

A implementação total das regras “Fit for 55” reduziria o consumo de gás da UE nesta década em 23%, ou o equivalente a 82 bilhões de metros cúbicos (2,9 trilhões de pés cúbicos).

Os planos a serem apresentados na terça-feira adicionarão às altas importações de GNL e fornecimento de gasodutos de fora da Rússia, mais gases renováveis, economia de energia e uma mudança para a eletrificação. Juntos, darão à UE o potencial para substituir efetivamente os 155 bilhões de metros cúbicos importados de gás russo.

Embora a UE tenha se juntado aos EUA e ao Reino Unido na imposição de sanções abrangentes ao Kremlin, o setor de energia russo até agora foi amplamente protegido devido a preocupações com o impacto na economia europeia.

Os ministros têm falado em seguir a UE ao proibir as importações de petróleo da Rússia, mas não há um consenso claro e o chanceler alemão Olaf Scholz disse que os suprimentos russos continuam “essenciais” por enquanto.

A eliminação gradual do petróleo e do carvão russos pode ser mais simples do que o gás, já que a UE tem uma gama mais ampla de fornecedores alternativos, disse o funcionário.

O braço executivo da UE fornecerá aos países membros orientações detalhadas sobre como projetar medidas sobre preços regulados que protejam os consumidores de varejo e as empresas pequenas. Também anunciará planos para um quadro temporário, que permitirá suporte de liquidez para empresas afetadas pela crise.

Para financiar tais medidas, os países membros poderiam considerar a imposição de impostos temporários sobre os lucros inesperados das empresas de energia.

Para garantir que as reservas de gás esgotadas do bloco sejam reabastecidas, a comissão planeja apresentar até abril uma proposta para exigir que as instalações de armazenamento existentes no território da UE sejam preenchidas até pelo menos 90% de sua capacidade até 1º de outubro de cada ano.

Com os preços de referência do gás para o verão ainda elevados, a UE proporá aumentar o nível de desconto para 100% como incentivo para reabastecer o armazenamento.

A comissão também oferecerá coordenação para construir as reservas por meio da aquisição conjunta de gás. As informações são da Agência Bloomberg.

