Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Países-membros da União Europeia estão debatendo como responder aos últimos acontecimentos na guerra da Rússia na Ucrânia Foto: Divulgação Países-membros da União Europeia estão debatendo como responder aos últimos acontecimentos na guerra da Rússia na Ucrânia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mencionar nesta quarta-feira (21) o seu poderio nuclear de maneira ameaçadora, a União Europeia reagiu e classificou a provocação do Kremlin como “uma aposta inaceitável”. A declaração foi dada por meio do porta-voz da Comissão Europeia, Peter Stano.

“Putin está fazendo uma aposta nuclear muito perigosa. Ele está usando o elemento nuclear como parte de seu arsenal de terror, é inaceitável”, defendeu Stano, em entrevista à imprensa internacional.

Debates

Stano acrescentou que os “referendos falsos e ilegais” planejados em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, cidades ucranianas tomadas pela Rússia, neste fim de semana não serão reconhecidos.

Os países-membros da União Europeia estão debatendo como responder aos últimos acontecimentos na guerra da Rússia na Ucrânia, segundo Peter Stano. Ele acrescentou que a Rússia será informada de que haverá “consequências de nossa parte”, em uma eventual ofensiva nuclear.

Ameaça de Putin

Em pronunciamento à população, nesta quarta, Putin decretou a primeira mobilização do país desde a Segunda Guerra Mundial. A intenção do Kremlin é convocar 300 mil cidadãos reservistas, com experiência militar, para auxiliar no confronto contra a Ucrânia, em guerra que persiste desde fevereiro deste ano.

Na mesma declaração, Putin afirmou que pode usar armas nucleares caso a soberania do país seja ameaçada. “Isso não é um blefe”.

