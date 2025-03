Mundo União Europeia tributará importações dos Estados Unidos em resposta às tarifas sobre aço e alumínio

"Tarifas são impostos. Elas são ruins para os negócios e ainda piores para os consumidores", disse Ursula.

A União Europeia anunciou nesta quarta-feira (12) uma ação comercial que irá taxar uma série de produtos dos Estados Unidos a partir de 1 de abril. A ação ocorre em resposta às tarifas de 25% impostas por Washington sobre aço e alumínio.

“Enquanto os EUA aplicam tarifas no valor de US$ 28 bilhões, estamos respondendo com contramedidas no valor de 26 bilhões de euros (US$ 28 bilhões)”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado. A comissão administra conflitos comerciais e comerciais em nome dos 27 países-membros.

“Nós sempre permaneceremos abertos à negociação. Acreditamos firmemente que em um mundo repleto de incertezas geopolíticas e econômicas, não é do nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tarifas”, disse Von der Leyen.

A comissão também disse que produtos de aço e alumínio seriam atingidos em troca, mas também têxteis, artigos de couro, eletrodomésticos, ferramentas domésticas, plásticos e madeira. Produtos agrícolas também serão impactados – incluindo aves, carne bovina, alguns frutos do mar, nozes, ovos, açúcar e vegetais.

“Lamentamos profundamente esta medida. Tarifas são impostos. Elas são ruins para os negócios e ainda piores para os consumidores. Essas tarifas estão interrompendo as cadeias de suprimentos. Elas trazem incerteza para a economia”, disse.

