Por Redação O Sul | 12 de março de 2025

Com o impacto, o carro saiu da pista e o condutor morreu no local. Foto: Arquivo/PRF Com o impacto, o carro saiu da pista e o condutor morreu no local. (Foto: Arquivo/PRF) Foto: Arquivo/PRF

Um acidente entre um ônibus e um automóvel foi registrado na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (12). Com o impacto, o carro saiu da pista e o condutor morreu no local. O ônibus parou parcialmente sobre a rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 6h30min, no quilômetro 127 da rodovia. O coletivo, pertencente à empresa Expresso Vitória, de São Jerônimo, seguia no sentido Interior-Capital no momento do acidente.

