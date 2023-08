Expointer Unicred apresenta melhores opções de investimentos em palestra exclusiva com Fernando Abbud na Expointer

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Evento reuniu cooperados e convidados especiais para apresentar novas oportunidades financeiras da cooperativa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Integrando a programação oficial da 46ª Expointer, a Unicred promoveu nesta quarta-feira (30) uma palestra exclusiva com Fernando Abbud sobre saúde financeira e opções de investimentos. Realizado na casa da cooperativa na Feira, o evento reuniu cooperados e convidados especiais no espaço gourmet da Unicred.

O diretor comercial e de negócios da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários da instituição compartilhou sua visão sobre o cenário econômico e as tendências de mercado com os presentes, além de ensinar o público a reconhecer seu perfil investidor e apresentar as novas oportunidades financeiras disponibilizadas pela cooperativa. “Mostramos aos participantes como o contexto atual afeta o nosso planejamento financeiro individual e indicar os melhores produtos para eles dentro do portfólio da Unicred. Há opções para quem está ingressando no mundo dos investimentos e para quem já é mais experiente e quer ousar e diversificar”, explicou Abbud.

Formado em Administração de Empresas com MBA em Finanças pelo IBMEC/SP, o diretor comercial e de negócios da Unicred possui 25 anos de experiência no Mercado Financeiro e de Seguros e no desenvolvimento e venda de produtos e serviços financeiros. A Confederação Nacional das Cooperativas Centrais do Brasil – Unicred do Brasil recebe pessoas físicas e jurídicas como cooperados, com opções de crédito, investimento e demais produtos financeiros para todos os tipos de investidores, de todos os segmentos.

