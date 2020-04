Acontece Unicred Integração doará 50 toneladas de alimentos nas regiões da Serra Gaúcha e Sul do Estado

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

A Unicred Integração, por meio do seu projeto social Vida que Prospera, fará doação de 50 toneladas de alimentos não-perecíveis a famílias em situação de vulnerabilidade social devido à pandemia do Coronavírus. Os donativos compostos por 4,2 mil cestas básicas serão distribuídos nas 10 cidades das regiões da Serra Gaúcha e Sul do Estado em que a cooperativa mantém Unidades e Salas de Negócios.

A iniciativa da Unicred Integração complementa o rol de ações que estão sendo feitas desde o início da quarentena imposta pela Covid-19. Muitos de seus cooperados, principalmente os profissionais da área da saúde, estão envolvidos diretamente em medidas para cuidar da saúde da população.

“Todos esses profissionais merecem o nosso mais sincero respeito e agradecimento. Como instituição financeira, pensamos que poderíamos contribuir ainda mais com a sociedade por meio da doação das cestas básicas. O momento que a sociedade está vivendo demonstra a necessidade cada vez maior de cooperação e colaboração, e é justamente esse o propósito da nossa instituição”, destaca o diretor-geral da Unicred Integração, Gustavo Saltiél. “A sociedade está cada vez mais ciente de que a cooperação é, sim, a melhor forma de prosperarmos”, conclui.

A Unicred Integração fará a entrega das cestas básicas a Secretarias Municipais e instituições de assistência social, que destinarão as doações para as famílias mais necessitadas de cada região.

Confira para onde serão destinados os alimentos:

– Bento Gonçalves: Parceiros Voluntários e Secretaria do Esporte e Desenvolvimento Social

– Caxias do Sul: Fundação de Assistência Social (FAS)

– Farroupilha: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e Secretaria da Educação

– Garibaldi: Secretaria Municipal de Habitação, Trabalho e Assistência Social

– Lagoa Vermelha: Secretaria da Ação Social e Habitação

– Pelotas: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

– Rio Grande: Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social – Defesa Civil

– Santa Vitória do Palmar: Secretaria de Assistência Social e Cidadania

– São Lourenço do Sul: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

– Vacaria: Secretaria do Desenvolvimento Social

