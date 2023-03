Expodireto Cotrijal Unicred oferece produtos e serviços voltados ao fortalecimento do agronegócio

8 de março de 2023

Cooperativa oferece opções de crédito, investimentos, seguros e consórcios em seu estande na feira. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

A Unicred está presente na 23ª edição da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras de agronegócio do mundo, que acontece até o dia 10 de março, em Não-Me-Toque (RS). No evento, a instituição financeira cooperativa tem um estande preparado para proporcionar momentos de troca sobre o cooperativismo e oportunidades de negócios para os visitantes.

Com o tema “O agro do amanhã é hoje”, o espaço oferece ao público vantagens exclusivas em produtos e serviços, como crédito, investimentos, seguros e consórcios, assim como todo o amplo portfólio da instituição. “É muito gratificante participar com protagonismo de um grande evento como a Expodireto, que proporciona às nossas cooperativas a realização de encontros e movimentos estratégicos, produzindo diversas ações relacionadas ao cooperativismo”, destaca o Dr. Paulo Abreu Barcellos, presidente do Conselho Administrativo da Unicred Central Geração.

Focada em tecnologia e negócios, a Expodireto Cotrijal contribui de forma decisiva para o desenvolvimento do setor do agronegócio gaúcho e nacional. O principal objetivo da feira é aproximar o público do conhecimento, das informações e da tecnologia, promovendo oportunidades de negócios e debates ligados ao meio rural.

“É com grande satisfação que integramos uma programação tão importante para o estado e para o país. Igualmente, buscamos sempre nos manter próximos de nossos cooperados, uma vez que muitos deles atuam no agro. Assim, nos dedicamos continuamente a oferecer soluções exclusivas para todos”, afirma Emerson Irion de Oliveira, diretor de Desenvolvimento e Negócios da Unicred Central Geração.

