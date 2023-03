Expodireto Cotrijal Com presença na feira, Sicredi reforça compromisso de fortalecer as cadeias produtivas ligadas ao campo

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

A instituição financeira cooperativa conta com estande na 23ª edição do evento em Não-Me-Toque. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa no país, marca presença na 23ª edição da Expodireto Cotrijal, que acontece no Parque da Cotrijal, no município de Não-Me-Toque (RS), até o dia 10 de março. Parceiro de um dos mais tradicionais eventos do agronegócio brasileiro desde a primeira edição, o Sicredi reforça, com sua presença na feira, o compromisso de fortalecer as diferentes cadeias produtivas gaúchas ligadas ao campo.

“A participação na Expodireto é sempre positiva, porque o Sicredi busca, constantemente, estar próximo dos associados. Só dessa forma, é possível compreender, de forma assertiva, suas necessidades, visando oferecer soluções mais adequadas as suas realidades e negócios, como a aquisição de máquinas e implementos agrícolas – essenciais para o desenvolvimento econômico. Essa proximidade faz do Sicredi uma instituição genuinamente preocupada em estreitar laços e contribuir para o crescimento do produtor rural e do agronegócio”, destaca o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

De acordo com o balanço da instituição, na Expodireto 2022 foram contabilizados R$ 270 milhões em solicitações de financiamento. Conforme a Cotrijal, na última edição, o evento recebeu mais de 260 mil pessoas. Este ano, são cerca de 580 expositores presentes e visitantes de mais de 60 países. “Reforçamos o convite para que visitem a Casa do Sicredi na Expodireto. No espaço, temos mais de 50 colaboradores preparados para receber e atender os associados”, conclui Port.

