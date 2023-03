Expodireto Cotrijal Badesul apresenta soluções financeiras para o desenvolvimento gaúcho durante a programação da feira

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

O Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico 2023 será sediado no parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Foto: Divulgação Foto: Divulgação



Nesta quinta-feira (9), o Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico 2023, uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com o Badesul, reunirá diversas lideranças políticas e econômicas para discutir alternativas de financiamento do crescimento estadual. O principal propósito é atingir a classe empresarial, buscando fortalecer a economia gaúcha.

Dedicado a fomentar o progresso do estado, o Badesul oferece consultorias e um conjunto de soluções financeiras de longo prazo para projetos do setor público, de empresas privadas e de produtores rurais. A entidade marcará presença no evento através de seu diretor financeiro, Kalil Sehbe Neto, que demonstra grandes expectativas em relação aos resultados oriundos do encontro.

“Nossa instituição é uma agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Por isso, temos o papel fundamental de facilitar o acesso aos recursos para impulsionar a economia, estando sempre integrados às políticas públicas do governo. O fórum será muito construtivo para debatermos esses cenários e buscarmos soluções conjuntas”, ressaltou Kalil.

Os interessados em participar do evento, que será sediado no estande do Simers, no parque da Expodireto Cotrijal, devem se inscrever gratuitamente pelo site https://forumdesenvolvimentors.com.br/. O debate também contará com transmissão ao vivo pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM).

