Porto Alegre Unidade de Saúde Animal Victória cria alternativas que já asseguraram 17 adoções na quarentena

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Até o momento, 36 animais já foram adotados na Usav. Foto: Juliana Herpich/SMAMS/PMPA Até o momento, 36 animais já foram adotados na Usav. (Foto: Juliana Herpich/SMAMS/PMPA) Foto: Juliana Herpich/SMAMS/PMPA

A busca por animais no abrigo temporário da DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais) confirmou 36 adoções em 2020. Destas, 17 – 13 cães e 4 gatos – ocorreram durante o período de quarentena pelo novo coronavírus. A coordenadora do programa Me Adota?, Juliana Herpich, percebe que o resultado satisfatório em dias de recolhimento decorre da atualização semanal do álbum de fotos disponível no Facebook e Instagram, reduzindo a necessidade das visitas presenciais aos cerca de 60 animais disponíveis.

A plataforma Ajuda Coronavírus Pets, criada pelo gabinete da primeira-dama Tainá Vidal também contribuiu ao receber, em média, 30 consultas diárias sobre adoção, além de oferecer 31 voluntários para apoiar aqueles que têm animais em casa, ou pretendem adotar. “Oferecer um lar para cães e gatos resgatados de abandono exige mais do que comprovante de residência e documento com foto. É fundamental estar disposto a doar e receber carinho”, alerta a veterinária.

A estrutura montada para o período de enfrentamento ao novo coronavírus tem permitido que as pessoas se dirijam à Usav (Unidade de Saúde Animal Victória) respeitando os cuidados de prevenção e com um perfil de animal já definido. A veterinária afirma que, por estarem mais em casa, os adotantes têm mais tempo para adaptação dos mascotes que escolheram. “É uma companhia que alegra o ambiente nestes dias de isolamento e, ao demandar atenção e cuidados, ajuda a mudar a rotina da casa,” explica. Mas encerrado o período de quarentena, os tutores devem estar preparados para um novo momento, que exigirá mudanças nas atividades cotidianas. “O animal não deve ser adotado para ficar preso a uma corrente”, alerta.

Como adotar

Durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus, as pessoas interessadas na adoção de animais devem fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 3289-8920. A Usav funciona das 9h às 12h e das 13h30 às 17h na estrada Bérico José Bernardes, 3489, Lomba do Pinheiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre