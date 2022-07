Porto Alegre Unidade de Saúde Moradas da Hípica amplia em 100% estrutura física na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Foto: PMPA/Divulgação

A Prefeitura de Porto Alegre entregou, nesta terça-feira (26), a reforma e ampliação da Unidade de Saúde Moradas da Hípica, na Zona Sul. A estrutura havia sido fechada para reforma em 20 de abril, e foi totalmente reformada, duplicando de tamanho – de 200 para 400 metros quadrados de área construída.

Mesmo com previsão de 120 dias para execução, as obras executadas pela Associação Hospitalar Vila Nova, foram entregues no prazo de 83 dias. Foram adicionados quatro consultórios, totalizando sete, além de mais duas salas de odontologia e uma sala de grupos para a comunidade.

O espaço conta com melhorias nas salas de acolhimento, curativos, nebulização, procedimentos e na sala de vacinas. A recepção e o dispensário de medicamentos serão ampliados, bem como sala de espera.

“Estamos trabalhando para dar mais comodidade e qualidade para a população”, afirma o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. Segundo ele, a estrutura precisa estar preparada para receber as pessoas com estrutura organizacional da equipe.

A equipe de saúde bucal passa de uma para duas cadeiras, com dois dentistas de 40 horas e auxiliares de saúde bucal, qualificando o atendimento à comunidade da região. A primeira dama, Valéria Leopoldino, participou do evento destacando a preocupação com a região. “Tenho certeza que este local vai proporcionar uma qualidade de vida com muito mais tranquilidade”, salientou.

