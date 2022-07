Porto Alegre Unidade de Saúde Santa Marta amplia horário de funcionamento até 22h em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serviços como vacinação e exames preventivos estão à disposição no local Foto: Giulian Serafim/PMPA Porto Alegre - 05/03/2021: Vacinação 79 anos ou mais, no Posto Santa Marta. Fotos: Giulian Serafim / PMPA. Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Unidade de Saúde Santa Marta, no Centro Histórico, irá ampliar o horário de atendimento ao público, em Porto Alegre. A partir desta quarta-feira (06), o serviço funcionará das 7h às 22h, sem intervalo ao meio-dia. A unidade está localizada no 4º andar do centro de saúde de mesmo nome, na rua Capitão Montanha, 27.

O local terá seis equipes de saúde da família, cada uma com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Estarão ainda no local três equipes de saúde bucal compostas por dentistas e auxiliares.

Conforme a coordenadora de Atenção Primária da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Caroline Schirmer, a iniciativa está entre as metas da atual gestão. “Esta é a 14ª unidade de saúde com horário estendido, com funcionamento até as 22h”, afirma. O objetivo é facilitar o acesso da população que trabalha e precisa utilizar o SUS (Sistema Único de Saúde) fora do horário comercial.

Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas e de enfermagem, acolhimento, vacinação, testes rápidos de Covid-19 e infecções sexualmente transmissíveis. A unidade também irá realizar exames preventivos de colo de útero, pré-natal, puericultura, dispensação de medicamentos, consultas de odontologia e procedimentos de enfermagem como curativo, administração de medicamentos e aferição de pressão arterial.

Os serviços fazem parte da Atenção Primária da SMS e são contratualizados com a Santa Casa de Misericórdia. A equipe conta ainda com os setores de recepção, portaria, vigilância, telefonia e higienização vinculados à SMS.

Confira as outras unidades de saúde abertas até as 22h:

Clínica da Família Álvaro Difini

Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes

US Modelo

US Primeiro de Maio

US Campo da Tuca

US São Carlos

US Belém Novo

US Diretor Pestana

US Moab Caldas

US Morro Santana

US Ramos

US Tristeza

US Navegantes

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre