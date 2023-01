Rio Grande do Sul Unidade de Terapia Intensiva pediátrica é inaugurada em Venâncio Aires

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

A UTI conta com dez leitos e atenderá crianças a partir dos 29 dias de vida até 14 anos (bebês recém-nascidos são atendidos em UTIs neonatais) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica do Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires, foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (11) com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergmann. O investimento de quase R$ 3,5 milhões foi viabilizado pelo programa Avançar na Saúde: R$ 1,6 milhão para obras e R$ 1,8 milhão para a aquisição de equipamentos como berços aquecidos, camas elétricas e ventiladores pulmonares.

A UTI conta com dez leitos e atenderá crianças a partir dos 29 dias de vida até 14 anos (bebês recém-nascidos são atendidos em UTIs neonatais). A inauguração ocorreu quase um ano após o início oficial da obra, em 20 de janeiro de 2022, ocasião que também contou com a presença de Leite em seu mandato anterior.

“Anunciamos o início das obras no ano passado e logo em seguida o Estado depositou o valor integral dos recursos, o que permitiu que fossem feitas boas negociações nas compras, garantindo a compra de equipamentos de ponta e o funcionamento da UTI”, disse o governador Eduardo Leite.

O Hospital São Sebastião Mártir é o único de Venâncio Aires. Atende a população de Mato Leitão, Passo do Sobrado e Vale Verde, abrangendo 90 mil pessoas. Com a inauguração, é preciso agora habilitar a UTI pediátrica no Ministério da Saúde, garantindo recursos para o custeio do atendimento.

