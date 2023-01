Inter Inter receberá valores caso a negociação de Patrick e Atlético-MG avance

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Foto: Reprodução

O Inter deverá receber R$ 1,85 milhão pelo possível negócio entre o ex-jogador Patrick com o Atlético Mineiro. O atleta atualmente está em São Paulo, mas vem negociando com o Galo para ser o novo reforço da temporada. O clube gaúcho tem direito a receber uma parte na negociação, além de valores pendentes do clube paulista.

As negociações são complicadas. O negócio gira em torno de R$ 8 milhões por 80% dos direitos do atleta. Para o clube paulista liberar Patrick, o São Paulo quer lucrar com a venda e ficar com a maior parte do valor – cerca de R$ 5,3 milhões, por 30%. O Inter possuía 35% e o jogador 35%.

O Inter deve receber aproximadamente R$ 1,85 milhão e ainda irá ter 10% dos direitos do jogador. As porcentagens foram acertadas pelo clube mineiro, clube gaúcho e o próprio jogador. O valor da negociação não é o único que o Colorado deve receber. Ainda existe valores pendentes sobre a ida do atleta ao São Paulo – cerca de R$ 3,2 milhões no total.

