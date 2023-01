Grêmio Com a abertura da janela de transferência, Grêmio aguarda proposta para vender jogadores

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

O Tricolor recebeu propostas pelo Campaz, mas pelo valor a negociação não foi fechada Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor recebeu propostas pelo Campaz, mas pelo valor a negociação não foi fechada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio nesta temporada já anunciou nove contratações. Com a repaginada no elenco gremista, o clube quer fazer negócio com jogadores que não são de interesse do Tricolor. Campaz é um dos nomes que o clube gostaria de negociar com outros times.

Nesta quarta-feira (10), a janela de transferências abriu e com isso o clube espera propostas por seus jogadores. Atualmente, o elenco do Grêmio possui 36 jogadores, não contando Lucas Leiva que está afastado por problemas médicos.

Campaz recebeu proposta de empréstimo, mas a negociação não foi para frente pelos moldes da proposta e pelos valores que não eram de interesse do clube gaúcho. O jogador colombiano é um dos mais cotados para sair.

Bitelo, que foi um dos melhores jogadores na última temporada, recebeu sondagens, mas, por momento, não existe nenhuma proposta pelo jogador. Das peças disponíveis para o técnico gremista, 13 são meio-campistas, entre volantes e armadores.

