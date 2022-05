Porto Alegre Unidade móvel leva testes de HIV, sífilis e hepatites virais ao bairro Floresta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Resultado dos testes sai em 15 minutos, em dois consultórios de atendimento. Foto: Cristine Rochol/PMPA Resultado dos testes sai em 15 minutos, em dois consultórios de atendimento. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade móvel do projeto Fique Sabendo estará na rua Voluntários da Pátria, 4201, no bairro Floresta, na Capital, neste sábado (28), com orientações de prevenção e testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Com segurança e privacidade, o resultado dos testes sai em 15 minutos, em dois consultórios de atendimento. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O atendimento será das 9h às 18h, em evento promovido pela Cooperativa Anitas, unidade de triagem de resíduos recicláveis conveniada com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Não há restrição ou orientação especial para realizar os exames. A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais.

A ideia do projeto Fique Sabendo é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes.

Em caso de chuva, a programação pode ser alterada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre