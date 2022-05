Rio Grande do Sul Fim de semana terá chuva e chegada de massa de ar frio no Rio Grande Sul

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Instabilidade persiste, com queda de temperatura em algumas regiões no domingo, em função da chegada de uma massa de ar frio. Foto: Giulian Serafim/PMPA Instabilidade persiste, com queda de temperatura em algumas regiões no domingo, em função da chegada de uma massa de ar frio. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A instabilidade que atua no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (27) não vai embora, e a tendência é que os gaúchos sigam enfrentando alta umidade, períodos de chuva e garoa, com a aproximação de uma massa de ar frio que vai induzir instabilidade, segundo a MetSul Meteorologia.

A previsão do tempo da MetSul é de que novas áreas de instabilidade se formem no decorrer deste sábado e tragam chuva para grande parte do Rio Grande do Sul ao longo do dia, que mais uma vez será de muitas nuvens no Estado. A maior parte do Estado vai começar o sábado com tempo seco e sem chuva, embora as nuvens e até aberturas em algumas localidades, mas áreas de instabilidade começarão a avançar a partir do Noroeste e do Norte, levando chuva para a grande maioria das cidades gaúchas até o período da tarde.

De manhã, a instabilidade se concentra mais no Noroeste e no Norte gaúcho, e da tarde para a noite avança para o restante do Rio Grande do Sul. Por isso, a tendência é que em Porto Alegre a chuva neste sábado ocorra mais na segunda metade do dia, com muitas nuvens e ocasionais aberturas em meio à nebulosidade baixa de manhã e no começo da tarde.

A chuva, no geral, será fraca. Pontos isolados do Estado podem ter precipitação moderada a forte. Uma vez mais, nebulosidade, chuva e alta umidade devem frustrar uma maior elevação da temperatura em mais um dia com pequena amplitude térmica entre as mínimas e as máximas.

A grande maioria dos municípios gaúchos deve ter máximas inferiores aos 20ºC ou 21ºC neste sábado. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 16ºC e 20ºC.

Domingo

Já no domingo (29), o tempo não firma ainda. O dia começa com muitas nuvens, chuva e garoa na maioria das localidades do Rio Grande do Sul entre horas da madrugada e da manhã, mas, gradualmente, a instabilidade se afasta para o Norte e a chuva cessa na maior parte do território gaúcho, embora permaneça uma grande quantidade de nuvens.

Na Metade Norte, a instabilidade deve persistir mais no domingo com chance de chuva até o fim da tarde ou a noite.

Em Porto Alegre, o domingo inteiro deve ser marcado ou por céu encoberto ou por chuva e garoa. A chuva na madrugada será maior, quando não se descarta até períodos de intensidade moderada a ocasionalmente forte, mas no decorrer do domingo as precipitações enfraquecem na cidade e podem até parar em alguns momentos. Na segunda metade do dia segue a chance de chuva leve e garoa. A máxima deve ficar entre 17ºC e 18ºC em Porto Alegre e a mínima se dá no final do dia com 13ºC a 14ºC.

A maioria das cidades gaúchas terá as suas mínimas no domingo ocorrendo no final do dia, pois ingressará uma massa de ar frio no Rio Grande do Sul. A chegada do ar frio em alguns pontos pode se dar com rajadas de vento. No final do domingo, os termômetros podem indicar até 9ºC a 10ºC na fronteira com o Uruguai e na Campanha, enquanto mais ao Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul a temperatura oscilará entre 15ºC e 18ºC.

