Porto Alegre Unidades de saúde em Porto Alegre fazem exames para identificar câncer bucal

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Iniciativa faz parte da campanha Maio Vermelho Foto: Cristine Rochol/PMPA Iniciativa faz parte da campanha Maio Vermelho. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (31), os atendimentos nos consultórios odontológicos das unidades de saúde de Porto Alegre terão enfoque para exames preventivos de câncer de boca, com orientações à população.

A iniciativa faz parte da campanha Maio Vermelho e marca o Dia de Luta Contra o Câncer Bucal, em referência ao Dia Mundial sem Tabaco, principal fator de risco para a doença. Também haverá atendimento na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 3868, bairro Rubem Berta, das 9h às 16h, em ação junto com o Sine Municipal.

Ao longo do mês, as equipes intensificaram a avaliação dos pacientes para identificar alterações que possam estar relacionadas ao problema, pois quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. Entre os cuidados estão não fumar, reduzir o uso de bebidas alcoólicas e usar proteção quando houver exposição solar.

Cuidados

As pessoas devem ficar atentas a feridas na boca que não cicatrizam há mais de 15 dias, o que pode caracterizar estágio inicial da doença. Nesses casos, a orientação é procurar a unidade de saúde de referência, de segunda a sexta-feira, onde as equipes de saúde bucal estão capacitadas para fazer a avaliação e o diagnóstico das lesões.

Também é possível acessar um dos 16 locais com atendimento estendido, das 18h às 22h: CF Álvaro Difini, CF Belém Novo, CF Campo da Tuca, CF Diretor Pestana, CF IAPI, CF José Mauro Ceratti Lopes, CF Moab Caldas, CF Modelo, CF Morro Santana, CF Navegantes, CF Primeiro de Maio, CF Santa Marta, US Chácara da Fumaça, US Ramos, US São Carlos e CF Tristeza.

A Capital possui 195 equipes de saúde bucal, distribuídas em 103 unidades de saúde, além de seis centros de especialidades odontológicas. O câncer bucal é um tumor maligno que afeta lábios e outras partes da boca, como língua, gengivas, bochechas e céu da boca. Em Porto Alegre, as estimativas do Instituto Nacional de Câncer referem cerca de 100 novos casos a cada ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/unidades-de-saude-em-porto-alegre-fazem-exames-para-identificar-cancer-bucal/

Unidades de saúde em Porto Alegre fazem exames para identificar câncer bucal

2023-05-28