24 de março de 2020

(Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Unipampa (Universidade Federal do Pampa) encaminhou um ofício ao governo gaúcho disponibilizando as instalações prediais da instituição de ensino para receber pacientes infectados pelo novo coronavírus.

“Através da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, do Conselho Estadual de Saúde e das Coordenadorias Regionais de Saúde, que abrangem os municípios onde a Unipampa possui unidades administrativas, colocamos à disposição das autoridades de saúde estaduais nossas instalações prediais, especificamente os prédios acadêmicos, pois tratam-se de amplos espaços com acessibilidade que podem emergencialmente serem adaptados para receber pacientes infectados pelo vírus e que requeiram isolamento para tratamento imediato”, diz o documento enviado ao Executivo.

O reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge, também autorizou a cedência temporária de servidores da área da saúde para auxiliar no combate à Covid-19 no Estado.

