8 de dezembro de 2020

A UniRitter iniciou os atendimentos na Clínica Escola de Odontologia da universidade, aberta no campus Zona Sul da instituição, na rua Orfanotrófio, 555, em Porto Alegre. No local, alunos do curso atendem a população sob a supervisão dos professores.

As instalações dos consultórios receberam equipamentos de ponta no mercado e cadeiras de última geração para oportunizar serviços de excelência aos pacientes, como profilaxia, tratamentos de canal, extrações e restaurações. O local dispõe, ainda, de três salas de radiologia e um laboratório de próteses.

“Estamos muito felizes com o início da Clínica Escola, este momento tão importante para o curso. A expectativa é muito boa, já temos uma procura bem significativa. Será um sucesso”, afirma Karla Rodrigues Gamba, coordenadora do curso de Odontologia da UniRitter.

A clínica está aberta com protocolos de segurança em prevenção à Covid-19 de acordo com orientações da Organização Mundial da Saúde. Os atendimentos poderão ter alterações em conformidade com os decretos do Poder Público nas medidas de combate à pandemia.

Os pacientes podem marcar horários de segunda a sexta-feira. Até 18 de dezembro, os atendimentos serão realizados apenas no turno da manhã. No período de férias acadêmicas, as consultas serão suspensas, porém, os agendamentos poderão ser realizados, com agenda disponível a partir de março.

As consultas e procedimentos, que têm custo simbólico de R$ 15 e R$ 20, respectivamente –, estão disponíveis para crianças acima de 4 anos, jovens e adultos, sendo necessário a realização de um cadastro com o CPF. Agendamentos podem ser feitos pelo telefone (51) 3079-9499 ou pelo e-mail clinica.odonto@uniritter.edu.br.

