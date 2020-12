Política Vice-prefeito eleito de Porto Alegre e governo gaúcho alinham ações para o desenvolvimento econômico

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Vice-prefeito eleito Ricardo Gomes (E) e secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Rodrigo Lorenzoni (D) Vice-prefeito eleito Ricardo Gomes (E) e secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Rodrigo Lorenzoni (D). (Foto: Divulgação)

O secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Rodrigo Lorenzoni, alinhou, durante reunião, nesta terça-feira (08), com o vice-prefeito eleito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, parcerias do Estado com as políticas de desenvolvimento econômico da Capital.

Segundo Lorenzoni, há um consenso de que uma das primeiras tarefas será regulamentar a Lei de Liberdade Econômica municipal, de autoria de Gomes com a colaboração de mais dois vereadores.

“O grande objetivo é tornar Porto Alegre uma cidade sem burocracia para quem quer empreender”, afirmou o vice-prefeito eleito.

Lorenzoni lembrou que há um desafio semelhante no âmbito estadual, onde a Lei de Liberdade Econômica do Rio Grande do Sul, projeto de sua autoria, aprovado pela Assembleia Legislativa, “agora está na pauta do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo, do qual faço parte, para ser regulamentada”.

Lorenzoni e Gomes afirmaram que está sendo criado um ambiente cada vez mais favorável para o cidadão ter o seu negócio. De acordo com eles, as novas legislações, baseadas no regramento federal, “tiram o peso do Estado das costas do empreendedor”.

