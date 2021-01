Acontece UniRitter convida para Super Aulão preparatório para o Enem

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Em razão da pandemia de coronavírus, as provas impressas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Para auxiliar os estudantes na preparação com a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a UniRitter, integrante da rede internacional de universidades Laureate, promoverá um Super Aulão, no dia 9 de janeiro, das 8h às 17h30. O Enem acontecerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021.

A ação contará com a participação de profissionais renomados em todas as áreas de conhecimento, necessárias para uma revisão bem feita antes da prova. Além disso, o Super Aulão UniRitter vai disponibilizar uma programação para ajudar o estudante a revisar a matéria aprendida e tentar diminuir a pressão que geralmente antecede os exames. Para participar basta acessar o site do evento e se inscrever. A ação é totalmente gratuita.

Serviço: Super Aulão UniRitter

Data: 09/01/2021

Horário: das 8h às 17h30

Inscrições e informações: clique aqui.

