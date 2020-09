Acontece Unisinos e Lojas Renner se unem para ajudar pequenos negócios

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Programa de mentoria aproxima academia e empresa, com a prestação de consultoria gratuita para solucionar desafios de fornecedores do segmento de moda. Foto: Divulgação Programa de mentoria aproxima academia e empresa, com a prestação de consultoria gratuita para solucionar desafios de fornecedores do segmento de moda. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Unisinos e as Lojas Renner criaram uma parceria para ajudar pequenos fornecedores do setor têxtil a superarem os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 por meio de consultorias gratuitas em gestão. Ao todo, 20 alunos do curso de Administração: GIL – Gestão para Inovação e Liderança, da Unisinos, participaram do projeto, desenvolvido ao longo de 11 semanas, beneficiando pequenas empresas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O programa Supply Challenge nasceu da oportunidade de conectar estudantes, que haviam se voluntariado para oferecer mentoria a pequenos negócios durante a crise, e a necessidade de fornecedores da varejista, responsáveis pela finalização das peças de roupas, de identificar gargalos existentes. “O projeto surgiu com um contato da empresa com a coordenação do curso em função da iniciativa, já existente, em que os alunos prestavam mentoria em gestão para pequenos negócios. A partir disso, os coordenadores, junto com os colaboradores das áreas de recursos humanos e gestão de cadeia de suprimentos da Renner, cocriaram o Supply Challenge”, explica Bruno Bittencourt, coordenador do GIL.

Os estudantes prestaram consultorias diárias online e gratuitas para os fornecedores da Renner, elaborando diagnósticos empresariais e um plano de atividades, com a proposição de soluções e implantação de ferramentas para sanar as principais dificuldades de seus negócios. “Os alunos, juntamente com mentores e padrinhos da Renner, prestam consultoria para pequenos fornecedores da empresa, enquanto recebem treinamentos por especialistas da área. Em agosto, terminamos a primeira fase do projeto, contudo, já estamos trabalhando para que essa parceria, não só continue, como se amplie. A empresa e a Universidade já estão desenhando novos projetos para o segundo semestre”, destaca Janaína Lemos Becker, que também coordena o curso GIL.

Para Bruno, o projeto decorre de uma triangulação entre o curso, a empresa e sua rede de fornecedores. “É uma relação ganha-ganha-ganha: para além de uma parceria entre universidade e empresa, essa iniciativa instaura um verdadeiro ecossistema de aprendizagem”, afirma. Já Janaína, reforça que não há nenhum sujeito envolvido na atividade que não desenvolva competências. “Nossos alunos, especialmente, desenvolvem as competências especializadas da área da gestão em uma consultoria com a maior varejista de moda do Brasil. Poderia haver melhor sala de aula do que essa?”, enfatiza.

O programa Suplly Challenge integra as iniciativas da área de Gestão e Desenvolvimento da Lojas Renner, com foco em projetos de conexão com o ecossistema de educação e inovação. “Na pandemia, nossos projetos de treinamento e capacitação foram rapidamente adaptados para um formato totalmente digital, sem interromper o processo de desenvolvimento de equipes e formação de pessoal. A parceria com a Unisinos é muito importante porque reforça dois pilares de atuação da nossa Companhia, e que estão ainda mais presentes no momento atual que vivemos: a colaboração e a inovação”, finaliza a diretora de Gente e Desenvolvimento das Lojas Renner, Clarice Martins Costa.

