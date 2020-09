Porto Alegre Praças e parques de Porto Alegre são reabertos ao público a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Parques liberados poderão receber público de segunda a sexta-feira. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

O decreto 20.720, publicado na sexta-feira (4) em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre, permite refeições em hotéis e acesso a parques e praças de segunda a sexta-feira. Confira as principais mudanças:

Em hotéis, o uso das áreas destinadas para refeições nos estabelecimentos que prestem serviço de hotelaria e hospedagem ficam liberados, desde que observadas as mesmas regras de bares e restaurantes, como higienização, distanciamento entre as pessoas e ocupação máxima de mesas.

Já em parques e praças, os parques Moacyr Scliar (trecho 1 da Orla do Guaíba), Chico Mendes, Germânia, Gabriel Knijnik e Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) poderão receber público de segunda a sexta-feira. Eles permanecem fechados aos sábados, domingos e feriados. Fica permitido nos mesmos dias o comércio em geral, inclusive de alimentos e bebidas, nestes locais.

Transporte público

A partir deste domingo a tabela horária do transporte público terá novas alterações, com oferta ampliada em cinco linhas – 652, 665, 631, 620 e 520. A demanda atual de passageiros é semelhante à registrada no final de maio e início de junho, ficando na média de 38% de um dia útil antes da pandemia. Por causa dessa mudança de comportamento é que precisam ser feitos ajustes de horários para melhor atender aos usuários.

A demanda e a oferta são analisadas diariamente e podem ser consultadas no portal da prefeitura. Já a localização dos ônibus, em tempo real, pode ser conferida na função GPS do aplicativo TRI. Veja a seguir as mudanças na tabela horária.

A partir deste domingo:

1) Linha 652 Hospital – Adição de seis novas viagens ao dia, passando de 30 para 36. O intervalo médio entre viagens diminuirá de 55min para 40min.

2) Linha 665 Planalto Sabará – Readequação de horários da tabela conforme demanda. Isso reduzirá o intervalo médio entre viagens de 51 para 45min. Ampliação de dois horários por dia a cada sentido.

A partir de terça-feira (8):

1) A linha 631 Parque dos Maias terá mais viagens com carros articulados, o que ampliará em mais 15 pessoas o limite de passageiros conforme o número de assentos.

2) Linha 620 Iguatemi/Vila Jardim – Atendimento restabelecido no entrepico (das 10h25 às 16h30). Incremento de quatro viagens por dia, duas em cada sentido.

3) Linha 520 Triângulo/24 de Outubro – Ampliação de cinco viagens a mais por dia, passando de 58 para 63. O intervalo médio entre viagens passará de 9min para 7min, no pico da manhã, e de 18min para 15min no pico da tarde.

