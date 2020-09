Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 558 novos casos de coronavírus e 44 óbitos em 24 horas

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Recuperados já são 132.856 (92% dos casos). Foto: Divulgação/SES Recuperados já são 132.856 (92% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou nesta terça-feira (8) 558 novos casos da Covid-19. Foram confirmados ainda mais 44 óbitos ocorridos entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Ao todo, há 144.502 casos em 488 municípios (98% do total) e 3.800 óbitos decorrentes do coronavírus. Os recuperados são 132.856 (92% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 64 anos);

Barra do Ribeiro (mulher, 72 anos);

Butiá (mulher, 75 anos);

Cachoeira do Sul (homem, 77 anos);

Canoas (mulher, 64 anos);

Carazinho (mulher, 91 anos);

Caxias do Sul (homem, 65 anos);

Caxias do Sul (homem, 77 anos);

Caxias do Sul (mulher, 59 anos);

Caxias do Sul (homem, 58 anos);

Caxias do Sul (mulher, 93 anos);

Ernestina (homem, 79 anos);

Esteio (mulher, 71 anos);

Esteio (mulher, 73 anos);

Esteio (mulher, 72 anos);

Giruá (homem, 76 anos);

Gravataí (mulher, 71 anos);

Igrejinha (mulher, 60 anos);

Ijuí (mulher, 84 anos);

Lagoa Vermelha (mulher, 64 anos);

Muçum (homem, 82 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 49 anos);

Novo Hamburgo (homem, 62 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 81 anos);

Novo Hamburgo (homem, 69 anos);

Novo Hamburgo (homem, 69 anos);

Passo Fundo (homem, 71 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (homem, 57 anos);

Porto Alegre (mulher, 72 anos);

Porto Alegre (mulher, 83 anos);

Porto Alegre (mulher, 66 anos);

Porto Alegre (homem, 56 anos);

Porto Alegre (homem, 19 anos);

Porto Alegre (homem, 69 anos);

Porto Alegre (mulher, 71 anos);

Porto Alegre (homem, 61 anos);

Porto Alegre (homem, 81 anos);

Santa Bárbara do Sul (homem, 86 anos);

São Marcos (homem, 79 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 61 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 83 anos);

Selbach (homem, 69 anos);

Viamão (homem, 65 anos).

Segundo a SES, a atualização teve ainda 8 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Ajuricaba – 3

Antônio Prado – 27

Arroio do Sal – 1

Bagé – 17

Bossoroca – 3

Butiá – 1

Caçapava do Sul – 3

Cachoeira do Sul – 1

Candiota – 6

Canguçu – 6 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) September 8, 2020

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul