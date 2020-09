Porto Alegre Primeiros 15 novos relógios de rua são instalados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Ao todo, serão instalados, até janeiro de 2022, 168 equipamentos Foto: Divulgação Ao todo, serão instalados, até janeiro de 2022, 168 equipamentos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As primeiras 15 unidades dos novos relógios digitais de Porto Alegre já estão em funcionamento. Segundo a prefeitura, a instalação dos equipamentos cumpriu o cronograma estabelecido no contrato com a empresa Clear Channel, concessionária responsável pelos serviços nos próximos 20 anos.

Ao todo, serão instalados em diversas regiões da Capital, até janeiro de 2022, 168 equipamentos, com frequência mínima de cinco instalações por mês. Além da marcação de hora e temperatura, os relógios contam com conectividade gratuita por meio de wi-fi, medidores de radiação, painel de mensagens, câmeras de alta definição e tecnologia capazes de fazer o reconhecimento das placas de veículos para complementar o cercamento eletrônico da cidade.

“A instalação dos novos relógios é um investimento 100% privado, sem qualquer custo aos cofres públicos, e faz parte do primeiro acordo de parceria público-privada de mobiliário urbano concluído pela gestão. A partir do modelo de concessão utilizado no processo licitatório, Porto Alegre terá um serviço de excelência e com o ingresso de R$ 81,7 milhões nos cofres públicos. Para a instalação dos aparelhos, o investimento estimado é superior a R$ 11 milhões”, informou a prefeitura.

