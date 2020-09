Bolsonaro pede a donos de supermercados para conter a alta do preço do arroz

Além do arroz, produtos como feijão e carne também estão mais caros nos últimos meses. (Foto: Divulgação)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na tarde desta terça-feira (08), que fez um “apelo” a donos de supermercados para conter a alta do preço do arroz – um dos produtos considerados essenciais no cardápio dos brasileiros.

Ele disse que tem conversado com os proprietários desses estabelecimentos para que as margens de lucro de produtos como o arroz fiquem “próximas de zero”. O presidente ressaltou que não pretende tabelar os preços.

“Tenho apelado para eles, ninguém vai usar a caneta Bic para tabelar nada, não existe tabelamento, mas pedindo para eles que o lucro desses produtos essenciais nos supermercados seja próximo de zero. Acredito que a nova safra começa a ser colhida em dezembro, janeiro, de arroz em especial, a tendência é normalizar o preço”, declarou o presidente.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também falou sobre o tema. “O arroz não vai faltar. Agora, ele está alto, mas nós vamos fazer ele baixar, se Deus quiser vamos ter uma supersafra no ano que vem”, disse.

Outras medidas

Bolsonaro disse que o governo prepara outras medidas para encarar a inflação dos alimentos e “dar uma resposta a esses preços que dispararam nos supermercados”. O presidente não detalhou o que será feito.

Além do arroz, produtos como feijão e carne também estão mais caros nos últimos meses. Entre as explicações, estão as mudanças de consumo durante a pandemia de coronavírus e o dólar alto.