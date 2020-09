Rio Grande do Sul Pesquisa da Fiergs aponta que a atividade da indústria gaúcha começou o segundo semestre em alta

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Em julho, as principais influências positivas vieram do faturamento real, das compras industriais e das horas trabalhadas na produção Foto: Arquivo/Agência Brasil Em julho, as principais influências positivas vieram do faturamento real, das compras industriais e das horas trabalhadas na produção. (Foto: Arquivo/Agência Brasil) Foto: Arquivo/Agência Brasil

A atividade da indústria gaúcha em julho cresceu 3,2% na comparação com junho. Essa foi a terceira elevação consecutiva, segundo o IDI-RS (Índice de Desempenho Industrial), divulgado nesta terça-feira (08) pela Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul).

“A pesquisa revela que a indústria gaúcha manteve, no início do segundo semestre, a tendência positiva em meio ao processo de flexibilização do isolamento e à recuperação gradual da economia do País. No entanto, mesmo intenso, o avanço ocorre em cima de base de comparação muito fraca, mantendo a atividade industrial em um nível baixo no mês”, alertou o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

Ele lembrou o fato de, em março e abril, o IDI-RS ter registrado duas fortes quedas (10,5% e 14,3%, respectivamente), atingido o menor patamar da história, em razão das medidas rígidas na contenção da pandemia de coronavírus. Nos últimos três meses, o IDI-RS avançou 18,5%, mas ainda necessita crescer 10% para compensar as perdas de março e abril.

Em julho, as principais influências positivas vieram do faturamento real (7,3%), das compras industriais (8,3%) e das horas trabalhadas na produção (3,7%). Entre os componentes, o faturamento registra a recuperação mais rápida: está apenas 2,8% abaixo de fevereiro. O emprego (1%) aumentou pelo segundo mês consecutivo, enquanto a utilização da capacidade instalada (-0,1 ponto percentual), com grau médio de 74,9%, e a massa salarial real (-0,2%) ficaram muito próximas da estabilidade.

Porém, se comparado com o mesmo mês de 2019, o IDI-RS de julho recuou 7,8%, o décimo resultado negativo consecutivo. A situação é a mesma na relação do acumulado do ano. De janeiro a julho de 2020, o índice caiu 10,3% ante o mesmo período de 2019.

