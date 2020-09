Economia Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS pede que deputados não aprovem a reforma tributária

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Foto: Divulgação

A FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) está entrando em contato com todos os deputados estaduais para pedir que não aprovem a reforma tributária encaminhada pelo governo à Assembleia Legislativa.

O presidente da entidade, Vitor Augusto Koch, argumenta que “os lojistas e praticamente toda a sociedade gaúcha não podem e não aceitam pagar mais impostos”.

“As propostas do governo definitivamente aumentam a carga fiscal gaúcha. O aumento do ICMS ocorrido em 2015, com alíquota modal de 17% para 18% e produtos especiais como energia, combustíveis e telefonia, de 25% para 30%, deveria ser temporário e seu prazo, que deveria estar esgotado, ainda está indevidamente em vigor. É um grave equívoco sobrecarregar o setor produtivo e a população gaúcha com a elevação de impostos estaduais, ainda mais quando isto não resulta em melhoria de serviços ou mesmo o saneamento estrutural das contas públicas”, afirmou Koch.

O presidente da FCDL-RS disse que, para existir o equilíbrio financeiro do governo gaúcho, a única alternativa justa e correta é a drástica redução da máquina pública, especialmente com a venda de estatais e eliminação de repartições operacionalmente desnecessárias.

“Além disso, a economia gaúcha já sofreu um inédito baque em 2020 por ser obrigada, de maneira equivocada a nosso ver, a ter a maior parte dos ramos de atividades impedidos de funcionar, para supostamente combater a pandemia da Covid-19. Isso gerou a falência de centenas de empresas e deixou milhares de gaúchos desempregados. Neste contexto, aumentar tributos significa conduzir o Rio Grande do Sul a um empobrecimento ainda maior”, avaliou o dirigente.

“Diante do cenário apresentado aos parlamentares, a FCDL-RS espera que eles se posicionem firmemente pela não aprovação da reforma tributária proposta pelo governo estadual”, afirmou a entidade.

