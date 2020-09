Rio Grande do Sul Mesmo com autorização do governo do Estado, a maioria dos prefeitos gaúchos decide não retomar as aulas em setembro

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A decisão final sobre a retomada das atividades nas salas de aula cabe às prefeituras Foto: Marcello Casal Jr./ABr A decisão final sobre a retomada das atividades nas salas de aula cabe às prefeituras. (Foto: Marcello Casal Jr./ABr) Foto: Marcello Casal Jr./ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul) realizou uma assembleia geral, na manhã desta terça-feira (08), para discutir o retorno das aulas presenciais no Estado em meio à pandemia de coronavírus. Seguindo orientação da entidade, a maioria dos prefeitos decidiu não retomar as atividades nas salas de aula pelo menos durante o mês de setembro.

Alguns presidentes de Associações de Municípios relataram que suas regionais estão avaliando a possibilidade de abertura apenas das escolas privadas de educação infantil neste mês.

“Sobre o retorno das aulas, ficou acordado com os presidentes das regionais que a pauta, por ora, está encerrada e voltará ao debate caso haja mudanças ou alterações no cenário estadual. Ficou definido que, por ampla maioria dos municípios, a Famurs permanece não recomendando o retorno, mas respeita a autonomia dos gestores que optarem pela retomada das atividades presenciais”, informou a entidade.

O governo do Estado autorizou a retomada das aulas presenciais para alunos da educação infantil, a partir desta terça, nas escolas públicas e privadas dos municípios gaúchos com bandeiras amarela ou laranja no modelo de Distanciamento Social. No sábado (05), o governo publicou o decreto que estabelece o cronograma de retorno gradual das aulas, que foram suspensas em março por causa da Covid-19.

De acordo com o governo, o cronograma é uma autorização para a retomada das atividades presenciais, mas a decisão final cabe às prefeituras.

As aulas na rede estadual serão retomadas apenas em 13 de outubro. Confira o calendário proposto pelo governo:

Educação infantil: 8 de setembro

Ensino Superior e Médio: 21 de setembro (no entanto, a rede estadual retorna apenas em 13 de outubro)

Ensino Fundamental – anos finais: 28 de outubro

Ensino Fundamental – anos iniciais: 12 de novembro

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul