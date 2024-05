Rio Grande do Sul Avança vacinação contra a gripe para população em abrigos

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

A meta é vacinar todas as pessoas acima de seis meses de idade que estejam em abrigos. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Ascom SSPS)

A vacinação contra a influenza (gripe) nos abrigos do Estado vem sendo intensificada nos últimos dias, seguindo a orientação da Secretaria da Saúde (SES).

Uma equipe da SES esteve na manhã dessa segunda-feira (20) acompanhando a imunização realizada no abrigo do Centro Esportivo Pontifícia Universidade Católica (PUC) em Porto Alegre, onde estão abrigadas 250 pessoas. “A circulação e disseminação de vírus respiratórios, como gripe e covid, é mais fácil em locais fechados com grande concentração de pessoas. A vacinação previne complicações para essas doenças”, explicou a chefe da Seção de Imunizações da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Eliese Denardi Cesar.

“As crianças também tiveram atualização de todo o calendário vacinal”, reforçou a supervisora operacional de atenção primária da rede Divina Providência, Luana Machado Silveira. No Centro Esportivo da PUC, atuam dez profissionais de diversas áreas da saúde em turnos das 9h às 20 horas, além de estudantes e residentes da universidade. No local, foram vacinados 137 adultos e 57 crianças.

“Neste momento de calamidade e com tudo que está acontecendo, muitas vezes a gente se esquece da importância da vacinação, mas devemos ter consciência e nos vacinar, até para evitar uma outra crise por conta dessas doenças”, disse a voluntária Kellen Fraga, que também está atuando na PUC. O Rio Grande do Sul tem 76.188 pessoas em abrigos em 108 municípios, segundo dados da Defesa Civil atualizados nessa segunda.

Campanha

A campanha nacional de vacinação contra a gripe (influenza) foi iniciada no Rio Grande do Sul em março, direcionada aos grupos prioritários. No começo de maio, a campanha foi ampliada para a população em geral com as doses remanescentes, passando a disponibilizar vacinas para todas as pessoas acima de seis meses de idade.

No Rio Grande do Sul, foram vacinados até agora 39% do público prioritário da campanha, composto por gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas vivendo em terras indígenas. Ao todo, já foram aplicadas este ano quase 2 milhões de doses contra a doença no Estado.

Hospital de campanha

Começou a funcionar nessa segunda, o segundo hospital de campanha instalado em Porto Alegre por causa das cheias. A estrutura tem capacidade para atender até 300 pessoas por dia, possui consultórios, oito leitos de maior complexidade, com eletrocardiograma, mais dois leitos com respiradores.

Instalada junto ao Pronto Atendimento da Bom Jesus, na Zona Leste, a iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Exército Brasileiro.

Conforme o tenente coronel médico Maurício Specterow, a estrutura veio de Recife (PE), a partir do Comando Militar do Nordeste. A equipe é composta por dez profissionais de saúde do quadro militar, sendo sete de Bagé e três de Recife.

O acesso é por livre demanda, sem agendamento, das 8h às 20h, nos sete dias da semana.

