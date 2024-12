Acontece UniSuper abre ao público Uniatacadista, primeira loja de atacado em Canoas

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Nova unidade, situada no bairro Rio Branco, conta com 2.400 m² e serviços inéditos. Foto: Divulgação Nova unidade, situada no bairro Rio Branco, conta com 2.400 m² e serviços inéditos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (19), às 9h, será aberto ao público o Uniatacadista, a primeira loja de atacado da Rede Unisuper, localizada na Rua Boa Saúde, 1457, bairro Rio Branco, em Canoas (RS). Com uma área total de 2.400 m², sendo 1.600 m² destinados ao varejo, o novo espaço conta com 80 vagas de estacionamento, 10 caixas, autoatendimento na padaria e no açougue, serviço de televendas e mais de 6 mil itens. O foco é atender tanto consumidores finais quanto pequenos empreendedores, com uma ampla variedade de produtos a preços competitivos.

Após os impactos das enchentes de maio, o empreendimento passou por uma completa reformulação, marcando um passo significativo para a rede nesse novo segmento. “Mesmo com os prejuízos causados pelas inundações, decidimos seguir em frente e entregar algo mais completo à comunidade. O modelo atacadista reflete nosso espírito de superação e o compromisso com consumidores e colaboradores”, destacou o CEO da Rede Unisuper, Sandro Formenton.

Devido às enchentes, a Rede Unisuper sofreu danos em nove unidades em Porto Alegre e Canoas. Com a inauguração do primeiro atacado, oito dessas espaços já retomaram operações em um período de 100 dias. O último empreendimento será reaberto conforme o cronograma de planejamento.

