Com investimento de R$ 500 milhões, contrato de construção de Hub Aeronáutico é assinado em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

O Hub deve ser finalizado em até 4 anos, chegando a mais de R$ 2 bilhões em investimentos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O contrato de investimento para a construção do Hub Aeronáutico de Eldorado do Sul foi assinado nesta quarta-feira (18). O investimento ultrapassa os R$ 500 milhões. O anúncio foi realizado no aeroclube da cidade e contou com a presença de autoridades e representantes do projeto.

O investimento privado deve desenvolver e expandir a operação de aeronaves executivas e formar novos profissionais do setor. O valor inicial de R$ 35 milhões será utilizado para a aplicação de asfalto, na construção de um posto de combustíveis e 6 mil metros quadrados de hangares.

“A forma de a gente investir na escola de aviação é através do investimento privado, desenvolvimentista, onde a gente traz o asfalto para a pista, num primeiro momento com 1600 metros por 30 metros. Numa fase final vai a 1850 metros por 45 metros. Traz o posto de abastecimento terra e ar, traz a infraestrutura de gastronomia, traz hotéis. Então, a gente com isso desenvolve a região, no conceito de que essa região, com o anúncio do Scala City, da inteligência artificial e de toda a necessidade do hub logístico que vai surgir, a gente acredita que isso vai fazer a diferença”, ressalta o arquiteto do projeto, Eduardo Ribas.

O projeto foi estudado e elaborado durante 3 anos, com investimento de um consórcio formado por grupo de empresas gaúchas. O fomento de empregos e a geração de renda devem alavancar ainda mais a economia de Eldorado do Sul nos próximos meses, com 6 mil novas vagas de emprego.

“Aquece a economia, tem tudo a ver com os outros investimentos que estão acontecendo aqui no entorno, mas também é importante para eventualmente no futuro a utilização desse local com maior qualidade para fins de superação de eventuais eventos climáticos”, detalha o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza.

O Hub deve ser finalizado em até 4 anos, chegando a mais de R$ 2 bilhões em investimentos. Os executores do projeto destacam a localização estratégica que possibilita o fácil acesso a rodovias que fazem parte do sistema logístico do Estado.

“É o momento de dar uma chave de virada com mais um aeródromo operando no Rio Grande do Sul para atender as necessidades que o Estado tem, e desafogar aquilo que hoje fica pesado para o aeroporto Salgado Filho. Nós não somos concorrentes do Salgado Filho, nós não vamos trabalhar com passageiros, mas nós vamos atender as necessidades que hoje estão em falta aqui no Estado”, explica o diretor executivo de projetos, Dagoberto Bento Maria.

O projeto é considerado um marco para o desenvolvimento do Estado e terá várias etapas, cada uma delas com a expansão de novas ações e atividades. De acordo com o presidente do aeroclube de Eldorado do Sul, a escola de pilotos que atua no local deve crescer ainda mais com os investimentos.

“A escola continua funcionando. O centro de ensino ele permanece e vai se aprimorar, porque vai gerar receita, uma receita suplementar para a instituição, então esse é o principal. E o espaço, que estava livre, foi feito uma concessão para receber esse empreendimento”, detalha Wilson Schmidt, presidente do aeroclube.

