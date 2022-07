Economia UniSuper expande rede em Porto Alegre e consolida presença no 4º Distrito

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Nova loja no 4° Distrito, em Porto Alegre. Foto: Divulgação

A Rede UniSuper abre ao público a sua nona loja em Porto Alegre, nesta -feira (7), a partir das 10h. Com investimento de R$ 6,8 milhões, a unidade localizada na Avenida Brasil, 1183, consolida a presença da marca na região do 4º Distrito, que já conta com outras três lojas da Rede (na Avenida São Pedro, 1163; na Avenida A. J. Renner, 1243; e na Rua Bonifácio Nunez, 138). Na operação instalada em um prédio histórico de 1.750 m2, que já abrigou a fábrica da Alumínios Royal, vão trabalhar 60 pessoas em postos diretos, mas a expectativa é de que, para cada nova oportunidade, outras quatro se agreguem à cadeia, como entregadores, fornecedores e prestadores de serviços.

Além de funcionar como supermercado, a nova loja vai contar com estacionamento para 68 vagas, uma unidade da cafeteria Forcaffé, rotisseria e padaria próprias. Em sintonia com a característica do 4° Distrito, região que reúne empreendimentos voltados ao entretenimento e à gastronomia, a operação também contará com uma beer cave – um freezer climatizado no qual o cliente poderá entrar e se abastecer do produto gelado. “Estamos muito focados em oferecer ainda mais serviço ao cliente, como, por exemplo, refeições rápidas para levar ou serem consumidas no local, frutas frescas e prontas para o consumo, uma linha de queijos especiais e um açougue completo com área de atendimento e autosserviço”, afirma o presidente da Rede UniSuper, Sandro Formenton. “Nosso objetivo é tornar mais prática a vida das pessoas que moram e trabalham nesta região, sendo a melhor escolha quando falamos de conveniência, economia e mix de produtos”, completa.

Loja modelo

Planejada para ser uma loja modelo, a operação da Avenida Brasil é o início de um novo momento da marca UniSuper, que se consolidou como rede em agosto do ano passado após um processo de fusão e reorganização societária. Com este movimento, a companhia foi reconhecida no Ranking 2021 da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) na categoria maior crescimento de R$ 500 milhões a R$ 700 milhões. “A inauguração desta loja reforça a nossa identidade, que é estar muito presente na vizinhança de nossos clientes, nas suas comunidades e nas suas vidas, como a opção escolhida por quem busca qualidade e economia”, diz o presidente Sandro Formenton.

Uma das mais tradicionais marcas de supermercados do Rio Grande do Sul, a Rede UniSuper foi criada no ano 2000 a partir da união de um grupo de empresas gaúchas. Em 2021, após um processo de fusão e reorganização societária, cinco empresas deste grupo, que detinham o controle acionário, unificaram as suas operações para dar origem a uma única companhia. A Rede UniSuper conta, , com 1.950 mil funcionários que trabalham nas suas 26 lojas próprias e em 12 operações licenciadas em 11 cidades gaúchas: Cachoeirinha, Canoas, Capela de Santana, Dois Irmãos, Gravataí, Ivoti, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, São Leopoldo e Xangri-lá.

