Rio Grande do Sul Universidade de Passo Fundo terá primeira usina-escola de “amônia verde” do Brasil

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Instituição assinou protocolo de intenções com a prefeitura local e empresas do segmento. (Foto: Caroline Simor/Divulgação UPF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Universidade de Passo Fundo (UPF) assinou protocolo de intenções com a prefeitura do município e a empresa BeGreen para implementação da primeira usina-escola da chamada “amônia verde” do Brasil. Com investimento de R$ 50 milhões e capacidade para produzir 2 mil toneladas do biocmbustível por ano, a unidade tem por objetivo inicial abastecer produtores da região norte do Rio Grande do Sul.

O plano prevê o começo da obra no próximo semestre, ao passo que as atividades devem começar no final de 2026. Também estão engajadas à operação as empresas Migratio Bioenergia, Phama Energias Renováveis e a Torao Participações.

No foco da iniciativa está a produção de amônia não mais a partir do hidrogênio proveniente do gás natural, e sim do hidrogênio proveniente da água, reduzindo assim a emissão de gás carbônico (CO2), um dos principais poluentes responsáveis pelo pelo efeito-estufa e, por extensão, do aquecimento global. Outra vantagem é a possibilidade de redução dos custos de produção.

Com a palavra…

Para a reitora da UPF, Bernadete Maria Dalmolin, o projeto é a prova de que, juntos, a iniciativa pública, privada e a academia, podem produzir ciência, tecnologia e transformação social:

“Estamos diante de um projeto de sustentabilidade que terá muitas aplicabilidades além do agro. Esse movimento tem a singularidade de ser uma usina-escola, o que nos orgulha em ver o desenvolvimento de novos produtos, a aplicação da inovação e a geração de conhecimento”.

Representante da BeGreen, o empresário Luiz Hauth explica que a assinatura do protocolo abre uma nova fase do projeto, iniciando de fato as tratativas para sua instalação junto ao Campus I da Universidade:

“Neste momento, não somos os primeiros do ramo no Estado, mas do Brasil. E também pioneiros na América do Sul neste conceito de fábrica”.

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, destaca por sua vez que a usina-escola ampliará a posição de destaque nacional do município. Ele também menciona a importância da UPF para o desenvolvimento local e a união de esforços na busca de soluções para o presente e o futuro:

“Ficamos ainda mais felizes em poders trabalhar tudo isso pelo viés da educação. Temos que preparar os nossos pequenos, nossos adolescentes e nossos jovens para o futuro, com uma capacitação cada vez maior”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/universidade-de-passo-fundo-tera-primeira-usina-escola-de-amonia-verde-do-brasil/

Universidade de Passo Fundo terá primeira usina-escola de “amônia verde” do Brasil

2025-07-24