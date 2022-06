Rio Grande do Sul Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abre inscrições para nove cursos de especialização

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

As aulas começarão em agosto Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini As aulas começarão em agosto. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) está com as inscrições abertas para nove cursos de especialização nas unidades de Erechim, Caxias do Sul, Vacaria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Tapes, Soledade, São Francisco de Paula e Bagé.

As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 14 de julho, com exceção dos cursos de Inovação e Tecnologia para Alimentos e Bebidas, na unidade de Caxias do Sul, e de Agronomia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Vacaria, que terão as inscrições encerradas no dia 21.

As aulas começarão em agosto e serão ministradas no formato presencial, com a possibilidade de atividades remotas. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proppg@uergs.edu.br.

Veja abaixo os cursos e as unidades em que estão disponíveis:

• Erechim – especialização em Conservação Ambiental e Turismo Rural.

• Caxias do Sul – especialização em Inovação e Tecnologia para Alimentos e Bebidas.

• Vacaria – Agronomia, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

• Cachoeira do Sul – especialização em Gestão Pública.

• Frederico Westphalen – especialização em Gestão Pública.

• Tapes – curso de Educação Socioambiental.

• Soledade – Gestão e Sustentabilidade Ambiental.

• São Francisco de Paula – Hortênsias – curso de Práticas de Sustentabilidade Ambiental.

• Bagé – especialização em Gestão de Currículo na Formação Docente.

• Porto Alegre – especialização em Saúde Pública, em seleção específica para profissionais da saúde, com edital a ser lançado em breve.

