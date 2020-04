Acontece Universidade Federal de Santa Maria atua na produção de EPIs para proteção contra Covid-19

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Gerência de Ensino e Pesquisa do HUSM)

Em situações de pandemia, como a provocada pelo novo coronavírus, a tendência é que a busca por Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) seja feita em grande escala, o que dificulta suprir a alta demanda dos serviços de saúde. Como forma de ajudar nesse momento, um grupo iniciado pelo professor do curso de Engenharia Elétrica da UFSM, Lucas Vizzotto Bellinaso, criou a Frente de Impressão 3D.

De acordo com Bellinaso, devido à indisponibilidade de EPIs no mercado, a Frente tem atuado na impressão 3D e montagem da base de protetores faciais para proteção dos profissionais da saúde, visando minimizar o risco de contaminação. “Desde o dia 24 de março são várias as impressoras 3D de Santa Maria que estão funcionando com essa finalidade. Mais de 150 protetores faciais já foram distribuídos no HUSM, outros hospitais e forças de segurança em Santa Maria”, informou professor Lucas Bellinaso. A montagem final e a esterilização do protetor facial fica a cargo da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do HUSM, sob orientação do Gustavo Nogara Dotto, e a distribuição por conta da Polícia Civil.

Além da impressão da base dos protetores faciais, o grupo também desenvolveu um molde para injeção de plástico da base, junto ao Colégio Evangélico Panambi. A intenção é que, a partir do dia 02 de abril, possam ser fabricados 4800 protetores faciais por dia, em Panambi. Com isso, as impressoras 3D poderão ser direcionadas para a confecção de outros itens indisponíveis no mercado.

