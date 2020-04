Rio Grande do Sul Câmara de Vereadores de Capão da Canoa antecipa R$ 1 milhão para a prefeitura combater o coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Recursos foram destinados para as secretarias da Saúde e Assistência e Inclusão Social Foto: Reprodução/Google Maps Recursos foram destinados para as secretarias da Saúde e Assistência e Inclusão Social. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

Em meio à pandemia de coronavírus, a Câmara Municipal de Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, antecipou a devolução do duodécimo, no valor de R$ 1 milhão de reais, para o Executivo.

Cinquenta por cento dos recursos foram destinados para a Secretaria da Saúde adquirir materiais e medicamentos, e os outros 50% para a Secretaria de Assistência e Inclusão Social comprar kits de higiene e alimentação para as pessoas vinculadas aos programas assistenciais da pasta.

A presidente da Câmara, vereadora Lavina Dias de Souza (Professora Lavina – PDT), salientou que o Legislativo, ciente das necessidades do município no atual cenário de pandemia, agilizou o adiantamento do duodécimo.

“Nosso compromisso enquanto gestores públicos foi buscar meios de ajudar a população carente e equipar nossas unidades de saúde, visando enfrentar esse vírus da melhor forma possível”, disse.

