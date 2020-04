Rio Grande do Sul Rádio Liberdade é a emissora de “segmento gauchesco” mais acessada pela internet

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Evandro Leboutte, diretor de Programação da Rádio Liberdade Foto: Rede Pampa Evandro Leboutte, diretor da Rádio Liberdade. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

A Rádio Liberdade, 970 AM e 99,7 FM, é a emissora de “segmento gauchesco” mais acessada pela internet em todo o Brasil no site radios.com.br, com mais de 55 mil acessos no mês de março.

Os ouvintes também podem baixar o aplicativo gratuito da Rádio Liberdade na App Store ou na Google Play do celular ou tablet e acompanhar a programação da “emissora de bota e bombacha” diretamente pelo site rdliberdade.com.br ou pelo canal 300 da Claro Net.

