As 59 instituições de ensino assinaram, no domingo (12), um documento de apoio às duas universidades e entraram no processo como partes interessadas. Entre elas, há sete escolas da Ivy League, consideradas as mais prestigiadas do país. Os 17 Estados e a capital federal se juntaram à causa nesta segunda (13).

No documento, as universidades afirmaram contar com a orientação federal anterior, que permitia as aulas on-line para todos os estudantes durante a pandemia. “A emergência persiste, mas a política do governo mudou súbita e drasticamente, arruinando os preparativos das universidades e causando danos e turbulências significativos”, acrescentaram.

Elas também afirmam que já houve casos de estudantes estrangeiros impedidos de entrar no país por causa da orientação da ICE, e citam um aluno sul-coreano da Unversidade DePaul que foi barrado no aeroporto de San Francisco, na Califórnia.

A nova orientação do ICE é vista como uma forma do presidente Trump de pressionar as instituições de ensino a reabrirem, apesar do aumento de casos do novo coronavírus no país.