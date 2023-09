Porto Alegre UPA Moacyr Scliar comemora aniversário com eventos para os moradores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

A UPA completa 11 anos e tem um cronograma de atividades Foto: Reprodução

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moacyr Scliar, em Porto Alegre, completa nesta semana 11 anos de sua fundação. Para comemorar o seu aniversário, a unidade realiza uma semana de atividades até esta sexta-feira (30) com a comunidade para a celebração.

Pensando nisso, os funcionários criaram um projeto para a semana de comemorações. Na noite desta segunda-feira, a programação ganhou destaque e teve ensinamentos sobre primeiros socorros.

A unidade de saúde foi a primeira do Rio Grande do Sul que teve superlotação com a Covid-19 e foi importante no direcionamento dos protocolos para o Estado todo.

2023-09-25