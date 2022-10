Rio Grande do Sul Urnas do Teste de Integridade serão sorteadas neste sábado no Tribunal Regional Eleitoral do RS

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Foto: Divulgação

As urnas que passarão por auditoria da votação eletrônica do segundo turno das Eleições 2022 serão sorteadas na manhã deste sábado (29), a partir das 9h no plenário do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral – Rio Grande do Sul)

O processo será igual ao primeiro turno, devendo contar com a presença de representantes dos partidos e de entidades da sociedade civil, como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e do Ministério Público, sendo acessível também a qualquer pessoa interessada.

O procedimento, que é realizado desde 2002, este ano teve o número de urnas eletrônicas auditadas ampliado para 27. A auditoria é realizada por amostragem e compreende dois procedimentos: o Teste de Integridade, a chamada “Votação Paralela”, e o Teste de Autenticidade das Urnas Eletrônicas.

O Teste de Integridade tem o objetivo de testar a segurança na captação e contabilização do voto pela urna eletrônica e é realizado no mesmo dia e horário da votação oficial.

Já o Teste de Autenticidade, que tem a finalidade de verificar a autenticidade (assinaturas digitais) e integridade (resumos digitais) dos softwares instalados nas urnas, é efetuado na própria seção eleitoral, antes do início da votação.

Além dos testes tradicionais, o TSE estabeleceu uma nova modalidade de checagem, com a participação de eleitoras e de eleitores na sistemática do Teste de Integridade, mediante o uso da sua biometria, de forma voluntária, na habilitação da urna eletrônica para a digitação do voto.

Serão sorteadas 35 seções entre as 165 zonas eleitorais de todo o estado que passarão pelo teste de integridade (23 seções) das que passarão pelo teste de autenticidade (8) e das que passarão pelo projeto-piloto com biometria, do teste de integridade (4).

As urnas sorteadas serão retiradas de suas seções – sendo substituídas por outras urnas eletrônicas – e trazidas para a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na Capital, ainda no sábado.

No domingo (30), dia da eleição, no mesmo período que os eleitores estiverem votando – das 8h às 17h – acontece, simultaneamente, a verificação, no prédio 30 da PUCRS, das 27 seções que passarão pelo teste. E no prédio 11 estarão as quatro seções que passarão pelo projeto-piloto com biometria.

