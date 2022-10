Agro Semeadura de arroz no Rio Grande do Sul alcança quase 70%

Neste levantamento, a Zona Sul aparece com 122.265 hectares semeados (87,62%).

A semeadura do arroz no Rio Grande do Sul atingiu 68,43%, conforme apuração do Irga. Até o momento, foram semeados 590.174 hectares dos 862.498 hectares previstos. Os dados são tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do Irga a partir de informações levantadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia junto aos produtores gaúchos.

Neste levantamento, a Zona Sul aparece com 122.265 hectares semeados (87,62% de 139.543 hectares previstos). A Fronteira Oeste semeou 212.535 hectares (81,96% da área estimada de 259.321 hectares). E a região da Campanha tem 100.190 hectares semeados (78,03% de 128.402 hectares).

A Planície Costeira Interna atingiu 70.565 hectares (56,99% de 123.830 hectares). A Planície Costeira Externa tem 42.567 hectares plantados (44,48% de 95.699 hectares) até o momento. E a região Central está com 42.052 hectares semeados (36,34% de 115.703 hectares).

