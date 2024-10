Política 155 milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo para eleger prefeitos e vereadores

Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou mais de 570 mil urnas para as eleições municipais deste ano Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil TSE disponibilizou mais de 570 mil urnas para as eleições municipais deste ano (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Mais de 155 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo (06) para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nas 5.569 cidades brasileiras.

Para o pleito deste ano, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disponibilizou 571.024 urnas eletrônicas, que passaram a ser lacradas no dia 24 de setembro e chegaram nos locais de votação no sábado (05).

O número, segundo a Corte Eleitoral, abrange também as urnas de contingência, que podem ser acionadas em caso de necessidade.

Ao menos quatro modelos de urnas diferentes (UE2013, UE2015, UE2020 e UE2022) estarão à disposição dos eleitores. Os números exatos são:

30.142 UE2013;

95.885 UE2015;

224.991 UE2020;

e 220.006 UE2022.

De acordo com o TSE, as urnas modelo UE2020 e UE2022 contam com: processador mais potente, que torna as urnas 18 vezes mais rápidas que o modelo de 2015; perímetro criptográfico certificado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil); e mecanismo de criptografia aprimorado, com o uso do algoritmo criptográfico do tipo E521 (ou EdDSA), considerado um dos mais apurados do mundo.

Qual é a vida útil de uma urna?

Segundo o TSE, o tempo de vida útil das urnas é de dez anos, ou seis eleições consecutivas. Depois desse período, os equipamentos são destinados ao descarte ecológico, com cerca de 99% das peças sendo recicladas para a criação de novos produtos.

Mais inclusão

A partir das eleições municipais deste ano, todas as urnas eletrônicas contarão com um novo recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência visual: uma voz sintetizada chamada “Letícia”. O recurso guiará eleitores e eleitoras cegos ou com baixa visão durante a votação.

