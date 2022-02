Esporte Uruguai goleia Venezuela e fica próximo de garantir vaga na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Cavani (de bicicleta), Suárez, Arrascaeta e Bentancur construíram o placar de 4 a 1 para a Celeste. (Foto: Reprodução)

Após vitória fora de casa contra o Paraguai, a seleção uruguaia venceu a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No Centenário, a equipe de Diego Alonso goleou por 4 a 1 o time adversário, com gols de Bentancur, Cavani, Suárez e Arrascaeta. Martínez diminuiu para os visitantes. Com o resultado, a Celeste chegou à 4ª colocação, com 22 pontos. Peru é o 5º, com 20, seguido por Chile, com 19. Os venezuelanos, sem chances de ir ao Catar, seguem na lanterna.

Logo aos dois minutos, o Uruguai abriu o placar com Bentancur. O mais novo jogador do Tottenham aproveitou bola mal afastada na área e chutou forte para marcar o primeiro dos uruguaios. A primeira chegada da Venezuela ocorreu aos 13′, quando Otero arriscou um chute de fora da área para a defesa de Muslera. Aos 17′, Cavani recebeu dentro da área e arrematou, mas a bola saiu por cima.

A Celeste ampliou o placar com Arrascaeta aos 22 minutos. Pellistri fez ótima jogada na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meia do Flamengo, que só completou para o gol. Já nos acréscimos da etapa inicial, ainda deu tempo do Uruguai marcar o terceiro gol, com o artilheiro Cavani. Após bola rebatida na pequena área, Arrascaeta tocou para o atacante, que completou de bicicleta.

Já no início do segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti para o Uruguai. Na primeira tentativa, Suárez perdeu, mas o VAR pegou uma invasão de um jogador venezuelano na hora da cobrança e mandou voltar a penalidade. Na segunda chance, o ‘pistolero’ não desperdiçou. A Venezuela ainda diminuiu aos 19 minutos, com Martinéz após falha de Gimenéz, e o placar se encerrou em 4 a 1.

As próximas rodadas das Eliminatórias serão disputadas em março, quando o Uruguai enfrenta o Peru, dentro de seus domínios. A Venezuela, por sua vez, encara a Argentina, fora de casa.

Vagas restantes

Mais uma rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 se encerrou, e agora 15 seleções já têm lugar garantido na competição que acontecerá em novembro e dezembro deste ano, no Catar. Mas como está a briga pelas 17 vagas restantes ao redor do planeta? Confira abaixo a situação de cada continente.

1) América do Sul (Conmebol)

Vagas: cinco (quatro diretas, uma na repescagem)

Classificados: Brasil e Argentina

Na briga: Equador, Uruguai, Peru, Chile e Colômbia

Quase fora: Bolívia

Eliminados: Paraguai e Venezuela

Faltando duas rodadas para o fim das Eliminatórias Sul-Americanas, Brasil (39 pontos) e Argentina (35) já estão garantidos. O Equador (25) está quase lá: pelo menos o quinto lugar, que dá vaga na repescagem, já é uma certeza, e basta mais uma vitória para assegurar a classificação direta.

As outras duas vagas estão em disputa por Uruguai (22), Peru (21), Chile (19) e Colômbia (17), sendo que o Uruguai ainda tem dois confrontos diretos, contra Peru e Chile. A Bolívia (15) ainda tem chances matemáticas, mas realisticamente está fora. Paraguai (13) e Venezuela (10) já estão eliminados.

2) Europa (Uefa)

Vagas: 13 (todas diretas)

Classificados: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia e Suíça

Na briga: País de Gales, Áustria, Escócia, Ucrânia, Rússia, Polônia, Suécia, República Tcheca, Portugal, Turquia, Itália e Macedônia do Norte

Dez seleções já se classificaram à Copa na fase anterior porque foram as vencedoras de seus grupos. Agora, 12 times (os dez segundos colocados e mais dois vindos da Liga das Nações) disputarão três “mini-torneios”, com quatro times cada, para definir as três vagas restantes.

No torneio A, as semifinais são País de Gales x Áustria e Escócia x Ucrânia; no B, o vencedor de Rússia x Polônia pega quem passar de Suécia x República Tcheca; e no C, tem Portugal x Turquia de um lado e Itália x Macedônia do Norte do outro. Todos os duelos serão em jogo único, com as semifinais disputadas em 24 de março, e as finais em 29 de março.

2) Américas do Norte e Central (Concacaf)

Vagas: quatro (três diretas, uma na repescagem)

Classificados: nenhum

Na briga: Canadá, Estados Unidos, México, Panamá e Costa Rica

Quase fora: El Salvador e Jamaica

Eliminado: Honduras

4) África (CAF)

Vagas: cinco (todas diretas)

Classificados: nenhum

Na briga: Egito, Senegal, Camarões, Argélia, Gana, Nigéria, Congo, Marrocos, Mali e Tunísia

5) Ásia (AFC)

Vagas: seis (uma do país-sede, quatro diretas, uma na repescagem)

Classificados: Catar, Irã e Coreia do Sul

Na briga: Emirados Árabes, Arábia Saudita, Japão e Austrália

Quase fora: Líbano e Iraque

Eliminados: Síria, Omã, China e Vietnã

6) Oceania (OFC)

Vagas: uma (na repescagem)

Classificados: nenhum

Na briga: Ilhas Salomão, Taiti, Vanuatu, Ilhas Cook, Nova Zelândia, Nova Caledônia, Fiji e Papua Nova Guiné.

