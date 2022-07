Rio Grande do Sul Uruguaiana confirma o primeiro caso de varíola dos macacos

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

A paciente é uma mulher de 52 anos, com histórico de viagem ao exterior entre abril e maio Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A prefeitura de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, confirmou, neste sábado (09), o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade. A paciente é uma mulher de 52 anos, com histórico de viagem ao exterior entre abril e maio. Ela é também a primeira moradora do interior gaúcho a testar positivo para o vírus que, até então, só havia sido confirmado em pessoas da Capital.

Ao todo, há três casos no Rio Grande do Sul. De acordo com as autoridades de saúde de Uruguaiana, a mulher que testou positivo também apresenta boas condições de saúde e já não transmite mais o vírus da varíola dos macacos.

A rede de contatos dela está sob monitoramento mas, até o momento, ninguém apresentou sintomas da infecção. No Brasil já foram registrados 174 casos.

A varíola do macaco é uma doença viral, e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos contaminados recentemente. A doença causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois por outras partes do corpo.

